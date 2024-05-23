Число самозанятых в ХМАО выросло на 34 тысячи за последние годы

В ХМАО значительно выросло число предпринимателей и самозанятых граждан, пишет «Сургутская трибуна» со ссылкой на статистику властей. За три года количество количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2 784 единицы - до 62,2. А самозанятых стало больше на 34 тысячи - сегодня их насчитывается 76,5 тысячи.

«Один из выводов – малый и средний бизнес в Югре развивается, в том числе и в период, который характеризуется сложностями в связи с санкционным давлением на российскую экономику, готов к трансформациям для достижения национальных целей развития», – отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее сообщалось, что геолог-пенсионер из Югры достал личный номер губернатора Натальи Комаровой, чтобы та помогла ему с открытием собственной мастерской. Для этого ему понадобилось три миллиона рублей.