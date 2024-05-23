В ХМАО в 2024 году высадят свыше 14 млн деревьев

В ХМАО в 2024 году планируют высадить свыше 14 млн деревьев. Лесная «реновация» пройдет на территории 24 тысячи гектаров. Площадь в пять тысяч гектаров займут сеянцами ели и сосны, выращенными в питомниках, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

«Проведут работы и по компенсационному лесовосстановлению. Это визитная карточка Югры. Предприятия ТЭК в соответствии с действующим законодательством восстанавливают леса по принципу «один гектар вырубки леса равен одному гектару его восстановления», – отметил первый заместитель директора депнедропользования и природных ресурсов округа Егор Збродов.

Югра занимает первое место по объемам компенсационного лесовосстановления среди уральских регионов.