В ХМАО число пациентов с аутизмом выросло в три раза с 2017 года

В ХМАО число пациентов с аутизмом выросло в 2,8 раза за шесть лет. Если в 2017 году в регионе было 264 человека с таким диагнозом, то к 2023-му их количество увеличилось до 740, сообщает пресс-служба окружного депздрава.

Также в ХМАО, по данным на 2023 год, зарегистрировано 39 790 человек с психическими расстройствами (2,3% от всего населения). Из них 8 760 детей до 14 лет и 2 242 подростка.

Как отмечает главный внештатный специалист, детский психиатр окружного депздрава Константин Ковалев, чаще всего у пациентов до 17 лет диагностируют умственную отсталость (58%). На втором месте хронические неорганические и детские психозы (20%), на третьем - детский аутизм (19%).

«В сравнении с 2021 годом наблюдается перераспределение в структуре инвалидности. Умственная отсталость в 2022 году уменьшилась на 2%, за счет этого на 1% увеличилась доля хронические неорганические психозы, детские психозы, и на 1% детский аутизм, атипичный аутизм», - сообщил специалист.