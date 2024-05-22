В Сургутском районе эвакуируют жителей деревни Тайлаково из-за паводка

В Сургутском районе эвакуируют жителей отдаленной деревни Тайлаково из-за паводка. Двух взрослых и четырех детей уже перевезли в пункт временного размещения в Угуте, завтра туда на вертолете доставят остальных людей, сообщила Sitv начальник районного управления по делам ГО и ЧС Алла Вавилина.

«Дома сами не затоплены, подтоплена территория возле домов, обстановка уже стабилизируется. Сегодня 0 сантиметров уровень прибытия воды, но было принято решение в целях безопасности все-таки эвакуировать женщин и детей. Мужчины выразили желание остаться на месте», — уточнила Алла Вавилина.

В ХМАО режимы повышенной готовности действуют в трех муниципалитетах - Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе. В Сургуте река Черная подтопила 23 дачных участка, а река Вандрас в Нефтеюганском районе - несколько земельных участков. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил провести подомовое оповещение жителей Югры, которые могут попасть в зону подтопления. Он также призвал заранее подготовиться к эвакуационной работе, укрепить гидротехнические сооружения и проверить пункты временного размещения. Пик половодья в округе ожидается в июне.