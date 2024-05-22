В МЧС Нягани рассказали о том, как кошка Маруся служит в пожарной части

В спасательной части Нягани уже год несет службу кошка Маруся. Изначально ее подкармливали огнеборцы. Пушистая решила отблагодарить неравнодушных и уйти от бездомной жизни. Так она и заняла свое место в пожарном строю. Теперь у нее даже есть своя служебная форма и звание ефрейтора, рассказали в ОТРК «Югра».

«Когда делаем утренний, всегда на обходах присутствует. Сколько бы не проходили по расстоянию, всегда рядышком с нами. Она не боится ходить по территории. Бывали правда случаи нападения собаки, всем личным составом дежурным караулом выбегали и гоняли по территории, чтобы ни в коем случае не допустить нападения на нашу кошку. Это уже член семьи наш так сказать», − поделился начальник 72 ПСЧ Александр Чуйченко.

Помимо поддержки огнеборцев, кошка Маруся не забывает и о другом важном деле − ловить окрестных мышей.