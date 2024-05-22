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​В Нягани работает пушистый спасатель МЧС

В МЧС Нягани рассказали о том, как кошка Маруся служит в пожарной части

​В Нягани работает пушистый спасатель МЧС
Фото: ОТРК «Югра»

В спасательной части Нягани уже год несет службу кошка Маруся. Изначально ее подкармливали огнеборцы. Пушистая решила отблагодарить неравнодушных и уйти от бездомной жизни. Так она и заняла свое место в пожарном строю. Теперь у нее даже есть своя служебная форма и звание ефрейтора, рассказали в ОТРК «Югра».

«Когда делаем утренний, всегда на обходах присутствует. Сколько бы не проходили по расстоянию, всегда рядышком с нами. Она не боится ходить по территории. Бывали правда случаи нападения собаки, всем личным составом дежурным караулом выбегали и гоняли по территории, чтобы ни в коем случае не допустить нападения на нашу кошку. Это уже член семьи наш так сказать», − поделился начальник 72 ПСЧ Александр Чуйченко.

Помимо поддержки огнеборцев, кошка Маруся не забывает и о другом важном деле − ловить окрестных мышей.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 222, комментариев: 0
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