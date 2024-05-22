Большинство рек в Югре очистилось ото льда

В ХМАО большинство рек освободились ото льда. За сутки изменение уровня воды на реке Обь составило до +13, на Иртыше до +10 см, на реке Большой Юган до +11 см. Пик половодья в округе ожидают в июне, рассказали на заседании оперативного штаба.

«Ситуация развивается в соответствии с ранее выданными прогнозами», – сказала Ольга Волковская, обратив внимание на то, что пик поводья в округе ожидается в июне. В регионе ото льда уже освободились крупные реки – Обь и Иртыш. На уровень воды может повлиять скорость таяния снега, уровень которого в этом году высокий», − рассказала начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская.

Паводковая ситуация в регионе находится на постоянном контроле, подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова. Для оперативного реагирования создана группировка сил и средств в составе 4 617 человек и 1 022 единиц техники, в том числе 189 плавсредств и 7 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, был сформирован запас средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих средств, продуктов питания и предметов первой необходимости для оснащения пунктов временного размещения.

«Муниципальные образования занимаются информированием населения о характеристиках текущей ситуации и мерах по обеспечению безопасности», – отметила глава региона.

Подчеркнем, что во всех населенных пунктах с риском подтопления будут проходить подомовые обходы: граждан оповестят о предстоящей стихи и предложат помочь в случае эвакуации.