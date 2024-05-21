Режиссер из Сургутского района стал победителем реалити-шоу «Боксерский клуб»

Режиссер из Сургутского района Рашит Набиуллин одержал победу в спортивном реалити-шоу «Боксерский клуб». Информация об этом появилась в телеграм-канале окружного правительства.

Съемки шоу проходили в Ханты-Мансийске. Представителей разных профессий в течение четырех месяцев обучали азам бокса. После этого соперники встретились на ринге. Рашит Набиуллин выступил против руководителя страховой компании из Ханты-Мансийска Валентина Артемчика в весовой категории до 90 килограмм.

«Бой не получился бы таким классным, если бы не такой крутой соперник. Валентин – настоящий гигант! Благодаря ему получилось зрелищное соперничество, которое я хотел пережить», – поделился впечатлениями режиссер монтажа информационного центра администрации Сургутского района Рашит Набиуллин.

"Боксерский клуб" представляет собой реалити-шоу, в котором участников, представляющих различные профессии, четыре месяца обучают основам бокса опытные тренеры, а затем проводится профессиональный поединок.

«Боксерский клуб» – реалити-шоу, в котором новичков обучают азам бокса опытные тренеры. После этого проходит профессиональный поединок. Принять участие в шоу могут люди разных профессий.