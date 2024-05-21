В ХМАО наступит небольшое похолодание

В предстоящие три дня в Югре обещают дождь и мокрый снег. Об этом рассказал Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«22 мая. Облачно с прояснениями. Ночью: Местами кратковременный дождь, гроза, по северо-западным районам небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура +1,+6 °С, по северо-западным районам -1,-6 °С. Днем: Небольшие, местами умеренные осадки ( мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура +8,+13 °С, местами по северной половине 0,+5 °С», − говорится в сообщении.

23 и 24 мая также будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем может быть дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, 23 мая местами порывы до 13 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +1, -4 °С, днем +4, +9 °С.

Ранее в ХМАО заметили первые косяки гусей.