К 2030 году в муниципалитетах Югры ликвидируют 12 несанкционированных свалок

Правительство Югры утвердило порядок предоставления субсидии из бюджета округа на ликвидацию накопленного вреда среде. В частности, запланировано до конца 2030 года ликвидировать 12 несанкционированных свалок общей площадью 57 гектар.

«Поддержка будет оказана по реализации проекта в комплексе, от разработки проектно-сметной документации, до ликвидации накопленного вреда», – подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова, передают в пресс-службе правительства.

Так, в Сургуте, Белоярском, Октябрьском, Кондинском и Советском районах избавятся от незаконных мест размещения отходов.

Напоминаем, «Экологическое благополучие» − одна из национальных целей по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309. В числе целевых ориентиров – ликвидация объектов накопленного вреда.