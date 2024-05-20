Сургутяне стали победителями конкурса «Семья года Югры»

В рамках проходящего в автономном округе Семейного месяца прошло награждение ежегодного регионального конкурса «Семья года Югры». Оно состоялось на площадке Районного центра культуры в Белом Яре с участием губернатора Натальи Комаровой и председателя думы Югры Бориса Хохрякова. Важность мероприятию придает и тот факт, что президент объявил 2024 год в России Годом семьи, а в Югре – Годом народного сплочения.

«В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт, – обратилась к гостям мероприятия Наталья Комарова. – В этом зале семьи, где и детям, и взрослым прививают доброту, любовь, честь, ответственность, трудолюбие, верность, любовь к Родине. Спасибо вам за это. Пусть ваша энергия заряжает всех, кто рядом с вами, всех югорчан».

В этом году в конкурсе принимали участие 43 семьи из 21 муниципалитета, среди призеров и победителей оказались три семьи из Сургута. Так, Иван и Анна Черепнёвы, воспитывающие четырех детей, заняли третье место в самой многочисленной и конкурентной номинации «Молодая семья Югры». Как рассказывает пресс-служба администрации Сургута, Иван Черепнёв ранее участвовал в региональной премии «Отец года», а его супруга – кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, призер Кубка мира и двукратная чемпионка России. «Семья – это единство, семья – это вообще основа основ. От всей души я хочу поблагодарить вас за то, что вы активны, за то, что каждая семья уникальная, за то, что вы нам, своим землякам, рассказали об истории своей семьи», – поздравил участников спикер окружного парламента Борис Хохряков.

В номинации «Золотая семья Югры» были представлены пары, чей союз длится 50 лет и больше. Победителями стали Александр и Тамара Федотовы, отметившие «золотую свадьбу» в минувшем году. Они живут в Сургуте более 40 лет, у них трое детей и девять внуков. Александр Григорьевич подчеркнул, что получает семейную награду из рук главы региона уже в третий раз. «Главный секрет долгой семейной счастливой жизни – доверять друг другу, и еще у нас самое главное – любовь», – сказал глава семьи Федотовых.

Наконец, главная награда вечера и звание «Семьи года Югры» отправилась Николаю и Оксане Стёпиным, которые воспитывают пятерых детей – Михаила, Льва, Леонида, Веру и Надежду. В минувшем году Стёпины отпраздновали «хрустальную свадьбу» – 15 лет совместной жизни. Николай Владимирович – потомственный железнодорожник в четвертом поколении, общий стаж его семьи в этой сфере составляет 400 лет. «В нашем округе семьям уделяется большое внимание, помощь, поддержка. Это, конечно, хороший стимул для рождения детей, и в том числе увеличения многодетных семей в нашем округе. Мы очень рады, что смогли достойно представить свой любимый город Сургут на дружном конкурсе «Семья года Югры», – поделилась после награждения Оксана Стёпина.

Все победители регионального семейного конкурса будут представлять автономный округ на всероссийском этапе «Семьи года».

Справка «НГ»:

Конкурс «Семья года Югры» проводится с 2004 года, за это время в его муниципальных этапах приняли участие 1 434 семьи, а в окружных – 442. В настоящее время региональный конкурс предусматривает пять номинаций: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья Югры», «Золотая семья Югры». Участниками могут стать семьи, проживающие в Югре не менее десяти лет, состоящие в зарегистрированном браке и являющиеся победителями муниципальных этапов конкурса.

При поддержке Администрации Сургута