16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,1887   EUR  97,8989  

Новости

Больше новостей
Надо ли вводить уроки целомудрия в школе?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы родителям за курение детей?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы за оскорбление педагогов?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре в 4 раза вырос спрос на комплексные решения видеонаблюдения

МТС сообщает о росте спроса на комплексные решения видеонаблюдения среди компаний Югры

​В Югре в 4 раза вырос спрос на комплексные решения видеонаблюдения
Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте спроса на комплексные решения видеонаблюдения среди компаний Югры в четыре раза за последний год. При этом инвестиции в сервисы безопасности со стороны предприятий региона выросли вдвое. Лидером стала нефтяная промышленность.

Самый высокий рост спроса на системы видеоконтроля зафиксирован со стороны крупного бизнеса в сфере нефтяной добычи, на его долю пришлось 74% клиентов. Второе место разделили ритейлеры и топливно-энергетические компании с долями по 10%. Остальные 6% – заявки от автосалонов и охранных предприятий.

Одна из причин всплеска спроса на интеллектуальное наблюдение стало повышение требований к технике безопасности персонала и перевозок на промышленных площадках и производственных объектах. К примеру, МТС совместно с «Газпромнефть-Хантосом» внедрили систему видеоаналитики на транспорте для повышения безопасности перевозок на месторождениях Югры. Комплекты спецоборудования с видеокамерами, установленные в салонах автомобилей, следят за положением техники на дороге, отслеживают скорость транспортного средства, препятствия на дороге и опасное сближение с попутным авто. Инструменты машинного зрения считывают мимику лица водителя, положение тела и контролируют соблюдение правил вождения. В случае нетипичного поведения система предупреждает водителя специальным сигналом, что позволяет исключить возникновение чрезвычайной ситуации по вине человека.

«Каждый год мы наблюдаем рост спроса на цифровые решения со стороны ТЭК в Югре. Обладая многолетней экспертизой, мы можем решить самые сложные задачи клиента, включая автоматизацию и контроль технологических процессов на производстве - от видеонаблюдения до умных скважин и точного геопозиционирования. Например, наши видеокамеры помогают контролировать своевременную отправку бензовозов с топливно-энергетической базы в Сургуте, а на месторождениях под Нижневартовском - следить за имуществом в складских помещениях. Некоторые нефтяные кампании на протяжении нескольких лет с помощью наших трекеров отслеживают перемещения разъездных сотрудников, тем самым экономят средства и повышают безопасность и эффективность работы компании», — прокомментировал директор по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО Али Хасматулин.


нравится (1) не нравится (0)
21 мая в 09:00, просмотров: 593, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В отставку ушел ветеран госслужбы Югры Александр Скурихин. Куда он переходит, и что будет с департаментом внутренней политики 749
  2. ​В Тюменской области реализуют импортозамещающий проект по производству чековой термоленты 585
  3. ​В Тюменской области стартовали ремонтные дорожные работы 554
  4. ​Из Тюмени отправился второй добровольческий отряд для проведения работ в зоне паводка 531
  5. ​Соревнования по триатлону IRONSTAR впервые пройдут в Тюмени 526
  6. ​Уютная среда убежала от дикарей 521
  7. ​Крыльцо мэрии Сургута отремонтируют за 20 млн рублей 470
  8. ​Мотоциклист наехал на 12-летнюю девочку в Югре 368
  9. ​Тренер из ХМАО получила условный срок за ЧП с ребенком в бассейне 359
  10. ​Строительство новой подстанции стартовало в Белом Яру 342
  1. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 4751
  2. ​Чистый источник 2228
  3. ​Купаться в ХМАО можно лишь в пяти водоемах 2145
  4. ​Костры рыбацкие горели… 2132
  5. Время, вперёд! 1981
  6. ​СберСтрахование объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе 1981
  7. ​Рейсов из Сургута в Сочи станет больше 1776
  8. Имя нового мэра Сургута станет известно 1 июля 1690
  9. Сургутян приглашают на «Ночь музеев» в исторический парк 1637
  10. ​Сургутянин погиб во время пожара на дачном участке 1618
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 13976
  2. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 5921
  3. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 5878
  4. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 5467
  5. ​Чье имя всуе 5394
  6. ​Экс-мэр Сургута стал советником Комаровой 5391
  7. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 5296
  8. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 4751
  9. Однако начиналось всё с маслобойки… 4607
  10. ​В Сургуте «Яндекс Карты» начали показывать движение автобусов 4191

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика