Цифровая экосистема МТС сообщает о росте спроса на комплексные решения видеонаблюдения среди компаний Югры в четыре раза за последний год. При этом инвестиции в сервисы безопасности со стороны предприятий региона выросли вдвое. Лидером стала нефтяная промышленность.

Самый высокий рост спроса на системы видеоконтроля зафиксирован со стороны крупного бизнеса в сфере нефтяной добычи, на его долю пришлось 74% клиентов. Второе место разделили ритейлеры и топливно-энергетические компании с долями по 10%. Остальные 6% – заявки от автосалонов и охранных предприятий.

Одна из причин всплеска спроса на интеллектуальное наблюдение стало повышение требований к технике безопасности персонала и перевозок на промышленных площадках и производственных объектах. К примеру, МТС совместно с «Газпромнефть-Хантосом» внедрили систему видеоаналитики на транспорте для повышения безопасности перевозок на месторождениях Югры. Комплекты спецоборудования с видеокамерами, установленные в салонах автомобилей, следят за положением техники на дороге, отслеживают скорость транспортного средства, препятствия на дороге и опасное сближение с попутным авто. Инструменты машинного зрения считывают мимику лица водителя, положение тела и контролируют соблюдение правил вождения. В случае нетипичного поведения система предупреждает водителя специальным сигналом, что позволяет исключить возникновение чрезвычайной ситуации по вине человека.

«Каждый год мы наблюдаем рост спроса на цифровые решения со стороны ТЭК в Югре. Обладая многолетней экспертизой, мы можем решить самые сложные задачи клиента, включая автоматизацию и контроль технологических процессов на производстве - от видеонаблюдения до умных скважин и точного геопозиционирования. Например, наши видеокамеры помогают контролировать своевременную отправку бензовозов с топливно-энергетической базы в Сургуте, а на месторождениях под Нижневартовском - следить за имуществом в складских помещениях. Некоторые нефтяные кампании на протяжении нескольких лет с помощью наших трекеров отслеживают перемещения разъездных сотрудников, тем самым экономят средства и повышают безопасность и эффективность работы компании», — прокомментировал директор по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО Али Хасматулин.