В ХМАО выросла заболеваемость коронавирусом

В ХМАО растет заболеваемость коронавирусом. За неделю с 14 по 20 мая в регионе зарегистрировали 272 новых случая заражения. Неделей ранее было 214 заболевших, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Сургуте - сразу 140. В других муниципалитетах их значительно меньше: в Нефтеюганске - 22, Нижневартовске - 14, Мегионе - 14. В остальных населенных пунктах и районах региона зафиксировали от 1 до 7 новых заболевших за неделю.

«На момент выявления у 263 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 - пневмония», - уточняет пресс-служба.

Вылечились за неделю в ХМАО 282 человека, за весь период пандемии - 287 732. Умерли за весь период 2 625 югорчан.