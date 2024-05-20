Правительство ХМАО покидает директор департамента внутренней политики

Директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин принял решение об уходе в отставку по собственному желанию с 21 мая. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Признателен губернатору автономного округа Наталье Владимировне Комаровой за предоставленную возможность принести пользу жителям Югры, работать над государственными задачами по обеспечению общественно-политической устойчивости», – приводят слова Скурихина на сайте окружного правительства.

Александр Скурихин занимал должность директора департамента внутренней политики с 2015 года. До этого он также работал в структуре правительства ХМАО – был начальником управления регионального развития и местного самоуправления.

Обязанности главы департамента временно возьмет на себя его заместитель Майя Есина.