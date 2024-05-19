На майские праздники югорчане предпочли отдыхать в азиатских странах

С начала мая жители Югры успели побывать в 93 странах мира. При этом югорчане, предпочитающие уезжать в дальние страны, стали чаще выбирать азиатское направление и Африку, в то время как популярность Европы немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фаворитом по количеству туристов стала Турция, где уже в мае стартовал курортный сезон. Поток в эту страну год к году вырос на 35%. На втором месте - ОАЭ, число поездок в эту страну увеличилось на 29%. Замыкает тройку лидеров Таиланд, популярность его курортов среди югорчан увеличилась на 71%.

Наилучшую динамику роста демонстрируют страны Азии: турпоток из Югры по этому направлению вырос на 57%. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (рост 71%), Китай (рост в 3 раза), Вьетнам (в 2,5 раза).

Спрос на Африку среди югорских туристов в этом мае вырос на 10%. Здесь явный лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Кроме того, жители региона распробовали отдых в Марокко и на Сейшельских островах.

Турпоток из Ханты-Мансийского автономного округа в Европу в целом снизился на 9%. При этом лидирующая по числу югорских путешественников Германия показала прирост на 43%. Число поездок в Болгарию и Сербию увеличилось на 14% и 13% соответственно. В 4 раза чаще, чем в прошлом году северяне посещали Испанию.

Турпоток в страны СНГ почти не изменился в сравнении с маем прошлого года. Чаще всего из Югры ездили в Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Таджикистан