Найденных в Югре медвежат-сирот отправят в Тверской центр спасения

Трех медвежат, найденных на трассе в ХМАО, отправят в Тверской центр спасения. Первое время животные проведут там, а, когда подрастут, их выпустят в естественную среду обитания. Об этом сообщил заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Югры Александр Комиссаров.

«Панируется отправка трех медвежат из охотхозяйства «Еловое» в специализированный реабилитационный центр Твери.Как только мы получим подписанный учреждением договор и заключение Ветслужбы о том, что медвежата здоровы, и если никаких сбоев не будет, то отправлять их будем где-то в понедельник» , – рассказал Комиссаров «Вестнику Сургутского района».

Доставлять медвежат будут самолетом. Их посадят в специальные, подходящие по габаритам ящики.

Медвежат обнаружили в начале мая на 18 км трассы Сургут - Федоровский. Животные выбежали к людям на дорогу. Найти медведицу не удалось.