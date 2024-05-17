Югра готова к проведению единого госэкзамена

В 2024 году 9 868 выпускников югорских школ будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщила в прямом эфире на площадке ЦУР Югры в социальной сети «ВКонтакте» заместитель директора департамента образования и науки округа Инна Святченко. Экзамены будут проводиться с 23 мая по 5 июля согласно утвержденному расписанию, разработанному Министерством просвещения России и Рособрнадзором.

В этом году будет введена новая норма, инициированная президентом Российской Федерации, которая позволит выпускникам, получившим неудовлетворительные результаты, пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету по выбору. Это изменение дает возможность школьникам исправить оценки и повысить свои шансы на поступление в выбранные образовательные учреждения. Также учащиеся смогут изменить уровень сложности экзамена по математике при пересдаче.

Самыми популярными предметами среди выпускников стали обществознание (4 217 школьников будут его сдавать), информатика (2 272), биология (2 003), физика

(1 782), химия (1 494). Выбор этих предметов обусловлен востребованностью специальностей естественно-научной и физико-математической направленностей, что соответствует приоритетам научно-технологического развития страны.

В ходе эфира Инна Святченко подчеркнула важность нововведений в организации экзаменов, указывая на их значимость для обеспечения более высоких стандартов образования и справедливой оценки знаний учащихся. Подробности эфира доступны в аккаунте ЦУР Югры в «ВКонтакте».