Больше всего укусов клещей зарегистрировали в Кондинском районе, Ханты-Мансийске и Сургуте

В Югре укусов клещей по сравнению с прошлым годом стало в три раза меньше. Однако уже сегодня 117 местных жителей пострадали от присасывания членистоногих, рассказал директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский в своем телеграм-канале.

«Самые проснувшиеся клещи — в Кондинском районе, Ханты-Мансийске и Сургуте, там обращений к врачам больше всего. Собираетесь в лес за добрым настроением, запахом костра, березовым соком? Помните, что там в траве вас уже ждут очень голодные иксодовые (клещи)! Плотная одежда, брюки заправлены в высокие носки, капюшон, высокая обувь защитят вас от риска встретиться не только с клещом, но и с клещевым энцефалитом», — поделился глава ведомства.

За четыре месяца 2024 года вакцинацию, защищающую от клещевого энцефалита, прошли 62 122 жителя Югры.