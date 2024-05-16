Зарплатные ожидания югорчан выросла на 17%

Зарплатные ожидания жителей ХМАО выросли в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Самое значительное увеличение зафиксировано в сферах инвестиций и менеджмента, пишет Ura.ru со ссылкой на онлайн-платформу HeadHunter.

«Медиана ожидаемой зарплаты в регионе в апреле составила 70 000 руб., увеличившись год к году на 17%. Серьезнее всего выросли запросы у сотрудников автобизнеса: медиана ожидаемого заработка составила 90 500 руб., что на 29% больше, чем год назад», — рассказали в компании. Значительные изменения также зафиксированы среди рабочего персонала, чьи ожидаемые доходы увеличились на почти ту же величину - до 89 300 рублей.

Следом идут работники высшего и среднего менеджмента, чьи запросы к работодателям возросли на 25%. Представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» ищут заработок в размере примерно 150 тысяч рублей.

Наиболее высокие ожидания зарплат сохраняются в отраслях строительства, сельского хозяйства, добычи сырья и производства, где работники претендуют на оклад в размере 100 тысяч рублей.