Югорчане стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор

В ХМАО за год выросло число жалоб в Роспотребнадзор. За первый квартал 2024 года в ведомство поступило 1 161 обращение, что на 19% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Большинство обращений (93%) направили граждане, еще 7% поступило от органов государственной власти и местного самоуправления.

«В структуре обращений заявителей наибольшее количество приходится на нарушение прав потребителей - 759, что составляет 65,3% от общего количества поступивших обращений. Наиболее часто задаваемые вопросы в области нарушения прав потребителей - вопросы в сфере розничной торговли - 408 (53,7%), торговли, осуществляемой дистанционным способом – 99 (13,0%)», - говорится в сообщении.

Также югорчане интересовались качеством питьевой воды и задавали вопросы об условиях проживания в жилых помещениях.

Три обращения стали основанием для проведения надзорных мероприятий, еще по трем прошли административные расследования, уточнили в ведомстве.