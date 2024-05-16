Свыше 7 тысяч преступлений зарегистрировали в Югре с начала года

В Югре за 4 месяца 2024 года зарегистрировали почти 7,3 тысячи преступлений. Почти половину из них составили кражи и мошенничества, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В регионе не допущено существенного роста преступности – зарегистрировано почти 7,3 тыс. криминальных деяний. Снижение преступности отмечается в Мегионе и Нефтеюганске, а также в Октябрьском и Кондинском районах», - сказано в сообщении.

В Югре сократилось число краж, грабежей и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в состоянии алкогольного опьянения. Также уменьшилось количество лиц, погибших от преступных посягательств. За распространение наркотиков к уголовной ответственности привлекли 135 человек.