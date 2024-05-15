Прокуратура помогла югорчанину избавиться от долга за квартиру, в которой он не живет

Жителю Белоярского насчитали задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 350 тыс. рублей за квартиру, в которой он не живет. С жалобой мужчина обратился в городскую прокуратуру.

«В отношении гражданина в территориальном отделе службы судебных приставов возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности за коммунальные услуги на сумму свыше 350 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина не живет в квартире длительное время и ее собственником не является. Прокурор города внес в адрес ресурсоснабжающих организаций представления. После этого югорчанина освободили от уплаты задолженности, начисленной с нарушением закона.