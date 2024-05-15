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Сургутский район избавят от клещей

В Сургутском районе территории обрабатывают от клещей

Сургутский район избавят от клещей
Фото: сайт администрации Сургутского района

В Сургутском районе проходит противоклещевая обработка территорий. На проведение этих работ потратят свыше 3 млн рублей. Подрядчики обработают 332 гектара. Это общественные пространства, парки, скверы, дворовые площадки учреждений образования, спорта, культуры — всего 192 объекта.

Акарицидная пройдет в три этапа. Первый стартовал 11 мая.

«Через две недели после первой обработки подрядчик будет выезжать на объекты, проверять, выявлять наличие клещей на территории. Ровно через 3 недели будут повторно проводить акарицидную обработку всей территории. Третий этап акарицидной обработки намечен на июль. На всех объектах будут установлены предупреждающие знаки, информационные таблицы для того, чтобы жители не смогли проникнуть на эту территорию в течение первых нескольких часов, чтобы избежать появления аллергических реакций», - сообщила начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив Севинч Мамедова.

Также подрядчики распределят в зоне природных границ поселений Сургутского района парафиновые брикеты «Русского капкана». Вещество поможет в борьбе с грызунами. Оно безопасно для домашних животных, так как имеет неприятный вкус для четвероногих, заверили в администрации.

После установления постоянной плюсовой температуры подрядчики начнут лаврицидную обработку водоемов. Специалисты планируют провести эту работу на 22 объектах.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 230, комментариев: 0
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