Губернатор Югры Наталья Комарова назначила нового главного дорожника региона

Новым директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры стал Антон Черников. Он вступил в должность с 14 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Антон Черников родился 13 мая 1989 года. Имеет два высших образования — по направлениям «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» и «Экономика». С июля 2023 года по апрель 2024 года являлся министром регионального развития Республики Алтай», − говорится в публикации.

Черников сменил Александра Лебедева, занимавшего эту должность с апреля 2023 года.

Напомним, департамент дорожного хозяйства и транспорта округа осуществляет функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере транспортного обслуживания населения региона, дорожной деятельности и организации дорожного движения.