Свыше 17 млн рублей запланировали в Сургутском районе на поддержку бизнеса

В Сургутском районе на поддержку бизнеса запланировали более 17 млн рублей. Из них 12,5 млн выделяются из местной казны, 4,5 млн - из окружной, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Компенсация производится по двум региональным проектам. Первый для начинающих предпринимателей — «Создание условий для легкого и комфортного старта». В его рамках можно компенсировать до 300 тысяч рублей, затраченных на госрегистрацию, аренду/субаренду, инвентарь, ЖКУ, франшизу и рекламу», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в ВК.

В рамках второго проекта — «Акселерация СМСП» — бизнесмены могут вернуть до 1,1 млн рублей, потраченных на оборудование, ЖКУ, аренду и сертификацию продукции.

Подать заявку на возмещение затрат в социально значимых видах деятельности можно до 16 мая в управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления. Для того, чтобы получить компенсацию, нужно состоять в реестре МСП, работать на территории Сургутского района, платить налоги в местный бюджет и не иметь перед ним задолженностей.

Сегодня в Сургутском районе работает 2 867 предпринимателей и 7 552 самозанятых.