В Ханты-Мансийском районе выявили лису с бешенством

В селе Нялинское Ханты-Мансийского района выявили бешенство лисы, сообщает пресс-служба регионального Природнадзора.

Бешенство - крайне опасная болезнь, риск заражения которой увеличивается весной, подчеркнули в ведомстве. Люди начинают чаще выезжать на природу, при этом на них нет теплой плотной одежды и обуви, которые могут защитить от укусов и проникновения слюны больных животных.

«В период спаривания часто происходит перезаражение животных и инфицированных особей становится больше», - отмечают в Природнадзоре.

От укусов чаще страдают дети, поэтому их следует ограждать от контактов с животными. Особую осторожность следует проявлять во время отдыха на природе - нельзя контактировать с дикими животными, в том числе грызунами.

В начале апреля очаги бешенства зафиксировали в Ханты-Мансийске. Источником заражения также стали лисы.