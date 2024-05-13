Участники «Битвы экстрасенсов» расследуют загадочную смерть жителя Пыть-Яха

В минувшие выходные участники «Битвы экстрасенсов» отправились в Пыть-Ях для расследования загадочной смерти местного жителя. Мужчина исчез еще в марте − ушел рано утром из дома и не вернулся, на следующий день его тело нашли в овраге у церкви в пятом микрорайоне. Вдова обратилась к экстрасенсам, чтобы разобраться, что случилось на самом деле, рассказали в Muksun.fm.

«Перед участниками программы стояла задача установить предполагаемые события в тот день и рассказать вдове, что же на самом деле произошло. Сотни людей толпились возле места съемок и ждали прибытия экстрасенсов. Людей постоянно разгоняли операторы», − передали изданию очевидцы.

Однако на приезд эзотериков обратили внимание не только горожане, но и администрация. Местные власти запретили вести съемку, пояснив, что она не санкционирована, а также вызвала большое скопление людей.

Тем не менее съемочной группе удалось договориться с мэрией. Даже больше − им пообещали выделить полицейский патруль. По всей видимости съемки завершились успешно.