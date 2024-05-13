В Сургутском районе к 2025 году отремонтируют ведущую в Когалым трассу

В Сургутском районе начался капитальный ремонт ведущей в Когалым трассы. Завершить работы планируется к осени 2025 года, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

Протяженность объекта составляет почти 21 км. Капремонт проходит на участке с 19 по 40 км автодороги «Подъезд к Когалыму». На трассе расширят проезжую часть, заменят водопропускные трубы, уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение и обновят мостовые переходы.

«В настоящее время подрядчик выполняет строительство временного объезда: устройство насыпи земляного полотна мостовых переходов на 24 и 28 километрах. Далее мосты будут полностью разобраны и возведены заново», - рассказали подробности в региональном Управлении автодорог.

Дорога «Подъезд к Когалыму» связывает город с другими населенными пунктами ХМАО. Ежедневно по ней проезжает более 2 тысяч транспортных средств. Обновленная трасса позволит комфортно и безопасно добираться до Когалыма.