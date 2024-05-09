Губернатор Югры участвует в торжествах по случаю Дня Победы

9 мая, в рамках празднования Дня Победы, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова открыла медиамарафон «Сыны Великой Победы», который проходит в эфире телеканала «Югра». В течение дня на медиамарафоне выступят гости студии и участники онлайн, которые поделятся личными историями и подробностями о патриотических проектах. Мероприятия проходят в прямом эфире с прямыми включениями из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов.

«Сыны Великой Победы — это те, кто добился Победы в мае 1945 года. Это те, кто работал в тылу, включая детей, которые трудились как взрослые. Это те, кто пострадал в фашистских лагерях и пережил блокаду Ленинграда. Все те, кто жил, работал и воевал в 1941-1945 годах. Это мы с Вами и все те поколения, которые были до нас и будут. Это важная ценность – быть потомками, сынами Великой Победы», – сказала глава региона в ходе открытия марафона.

Наталья Комарова также выразила важность сохранения исторической памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны, а также подчеркнула обязанности текущего поколения перед прошлым и будущим: «Наши обязанности — не подвести героев, продолжить развитие нашей Родины, чтобы каждый гражданин был счастлив и успешен».

В день мероприятий губернатор примет участие в ряде памятных и торжественных событий по всему региону. В Ханты-Мансийске она возложила цветы к вечному огню и мемориалам города. Также запланированы встречи с молодежью и общественными организациями в Нижневартовске, а в Сургуте Наталья Комарова примет участие в акции «Диктант Победы».