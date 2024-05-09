«Бессмертный полк» пролетит над Югрой

Пилотажная группа «Барсы» из Сургута поднимет в небо почти 10 тысяч портретов ветеранов. Она пролетит над Вечным огнем города 9 мая в 11:30 и в 14:30. Пилоты сделают несколько кругов и облетят праздничный Сургут.

«Бессмертный полк» проходит в разных форматах. «Бессмертный полк в небе» — одна из важных форм проведения этой акции. Благодаря пилотажной группе «Барсы» в этом году в небо поднимутся портреты с именами не только участников Великой Отечественной войны, но и сургутян – участников специальной военной операции», — подчеркнула заместитель главы города Сургута Анна Томазова.

Кроме того, акция «Бессмертный полк» в ХМАО пройдет в формате онлайн — в эфире регионального телеканала «Югра» с 7 по 10 мая. Также в эти дни в регионе состоятся: «Бессмертный полк» в школах и детских садах; «Бессмертный полк»: портрет героя на одежде; «Бессмертный полк» на транспорте (личном, служебном, общественном, водном, воздушном); автопробег «Бессмертного полка».

Напомним, что по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов только для жителей Сургута подготовили более 60 мероприятий, в которых могут принять участие люди любого возраста.