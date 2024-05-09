​Югра разработает план по достижению целей, установленных Указом президента РФ

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила членам регионального правительства внести на рассмотрение проект плана мероприятий по достижению национальных целей, установленных Указом президента России. Документ охватит такие вопросы, как снижение уровня бедности и увеличение продолжительности жизни.

«По словам главы региона, установленные в документе национальные цели охватывают практически все сферы. Среди показателей, например, снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году; увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45%; увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году», — говорится в сообщении правительства ХМАО.

Напоминаем, ранее Владимир Путин официально вступил в должность президента России.