В День Победы из Ханты-Мансийска стартует экспедиция «Иртыш индустриальный»

9 мая, в честь празднования Дня Победы, из Ханты-Мансийского автономного округа стартует международная научно-исследовательская экспедиция «Иртыш индустриальный». Это мероприятие становится частью музейной программы «Солдатский привал», посвященной Великой Отечественной войне.

Маршрут экспедиции охватит три государства – Россию, Казахстан и Китай, пролегая вдоль исторически значимых индустриальных объектов регионов.

Проект «Иртыш индустриальный», организованный совместно Музеем геологии, нефти и газа и Музеем Природы и Человека при поддержке АНО «Культурные индустрии», получил финансирование в рамках гранта Губернатора Югры. Эта экспедиция нацелена на изучение индустриального наследия, прослеживаемого вдоль реки Иртыш, которая играла ключевую роль в развитии промышленности участвующих стран.

В ходе экспедиции участники – студенты Югорского государственного университета, сотрудники Института географии РАН и представители организаторов – посетят ключевые промышленные и культурные объекты трёх стран – России, Казахстана и Китая. Ожидается, что исследователи преодолеют около 4000 километров, делая остановки в таких городах, как Павлодар, Аксу, Курчатов, Семей и других.

Экспедиция завершится 5 июня в Тобольске, после чего результаты исследования лягут в основу тематической выставки, которая будет организована в Ханты-Мансийске и других городах. Также планируется создание научно-популярного фильма, интерактивной мультимедийной карты Иртыша и международного образовательного ресурса.

Данный проект является данью уважения к историческим фигурам – Дмитрию Менделееву и Канышу Сатпаеву, чьи юбилеи также отмечаются в рамках экспедиции. Это значимое событие подчеркивает важность сохранения исторического и культурного наследия, а также поддержки международного научного и культурного сотрудничества.