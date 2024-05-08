В ГИБДД ХМАО рассказали о перекрытии дорог в майские праздники

В ГИБДД ХМАО рассказали о том, какие дороги перекроют в населенных пунктах региона 9 мая. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных 79-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Березовский район поселок Березово 09:30-12:00:

– ул. Первомайская от ул. Астраханцева до ул. Дуркина;

– ул. Путилова от ул. Первомайская до ул. Ленина.

Кондинский район поселок Междуреченский:

– 06:00-08:00 – ул. Волгоградская (от дома№12 до пересечения с ул. Толстого);

– 09:00 – 10:00 – ул. Гагарина – ул. Сибирская – ул. Ленина – ул. Толстого – ул. Гагарина;

– 15:30 – 16:30 – ул. Свободы – ул. Гагарина – ул. Сибирская – ул. Республики.

Югорск:

– 09:00-15:00 – ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Попова).

Водителей просят заранее планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда.