Студентке из Африки вынесли приговор за тверк у Вечного огня в ХМАО

В Югре суд вынес приговор студентке из Африки Зибе Тионге, которая станцевала тверк у вечного огня в Ханты-Мансийске. Девушку признали виновной в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил Зибе Тионге наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» сроком на 1 год, наказание считать условным, с испытательным сроком на 1 год. Судом возложены обязанности на Зибу Тионге иметь постоянное место жительства и учебы. Мера пресечения подсудимой оставлена без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сказано в сообщении пресс-службы.

В апреле 2022 года студентка опубликовала в соцсети видео, на котором она танцует тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске. Танец возмутил жителей окружной столицы, и они обратились в полицию. Тионге задержали и потребовали от нее извинений на камеру. Девушка рассказала, что не знала истории России и не понимала, что может оскорбить кого-либо своими действиями. Вины она не признала.