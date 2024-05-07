Кадеты Сургутского района победили во всероссийском конкурсе «Москва. Май. Победа». В финале конкурса ученики Белоярской школы №1 заняли первые и вторые места во всех испытаниях: строевой подготовке, прохождении торжественным маршем и строе с песней, эстафете, викторине и других. В прошлом году белоярские кадеты также становились победителями этого конкурса, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«По приглашению руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова школьники Сургутского района приняли участие в открытии выставки «Они сражались за Родину». Вернисаж развернули на Арбате. Там представлен портрет легендарного разведчика Алексея Ботяна», - написал Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Ребята также встретились с дочерью разведчика — Ириной Бабошкиной. В прошлые годы она дважды побывала у них в гостях в Белоярской школе. Именно его имя носит военно-патриотический клуб.

Это - не первая победа сургутских кадетов. Ранее школьники Белоярской школы №1 стали победителями IX Всероссийского конкурса «Сыны и Дочери Отечества» в Волгограде. А кадетов Нижнесортымской школы признали лидерами Межрегионального фестиваля «Кадетское братство», который прошел в Татарстане.