В Нягани проверят и исправят недостатки у 144 детских площадок

В Нягани началась проверка детских игровых и спортивных площадок общего пользования. Такое мероприятие проводится ежегодно, чтобы оценить качество конструкций и выявить места, требующие ремонта. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев на своей странице во «ВКонтакте».

«Как правило, специалисты фиксируют износившиеся крепления, изрисованные и поломанные вандалами детали, поврежденные после зимней чистки ограждения, лавочки и урны, отсутствие заглушек, испортившееся напольное покрытие», — сообщил Ямашев.



На сегодняшний день в Нягани насчитывается 144 площадки. Для осмотра каждого объекта понадобиться несколько дней — осмотры будут продолжаться до 15 мая, а недостатки, выявленные при осмотре, включат в перечень работ на летний период.