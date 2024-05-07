В поселке Междуреченский плохая проводка стала причиной пожара в бане

Накануне, 5 мая, в пожарную часть пгт. Междуреченский поступило сообщение о пожаре. Прибывший на место дежурный караул обнаружил открытое возгорание чердачного помещений по всей площади, сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».

«Звонок с сообщением о пожаре в бане по улице Кедровая поступил утром 5 мая на пульт пожарной части пгт. Междуреченский филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району. Дежурный караул, прибыв на место происшествия, обнаружил открытое горение чердачного помещения по всей площади, также была угроза распространения огня на жилой дом», — говорится в сообщении.

Дом удалось спасти, но стоящее рядом строение полностью сгорело. Предварительная причина пожара — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

«Центроспас-Югория» напоминают, что необходимо регулярно следить за розетками и проводкой, особенно которые расположены вне поля видимости. Во избежание серьезных последствий электромонтажные работу лучше доверить профессионалам.