Югра продолжает помогать в восстановлении Макеевки

В рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику губернатор Югры Наталья Комарова подтвердила продолжение помощи подшефной Макеевке. Основа для поддержки заложена в соглашении о сотрудничестве, подписанном в мае 2022 года между губернатором и главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым.

Соглашение охватывает широкий спектр направлений — от восстановления инфраструктуры и жилья, поврежденных в результате обстрелов, до проектов в области коммунального хозяйства, промышленности, агропромышленного комплекса, науки, образования и культуры. Важной частью сотрудничества является также развитие спорта и туризма.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, в 2024 году запланировано восстановление пищеблоков в 18 образовательных организациях; завершение ремонта кровли, фасада и инженерных сетей городского дворца имени В.Г. Джарты; замена 500 светильников уличного освещения; ремонт производственных помещений с оснащением оборудованием Комбината детского питания и 27 объектов электроснабжения. Также в 2024 году Югрой в Макеевку будет поставлено 15 единиц дорожно-коммунальной техники и 23 резервных дизельных генератора.

Наталья Комарова также сообщила о начале проектных работ по строительству новых объектов, включая физкультурно-оздоровительный комплекс и силовую подстанцию, что станет основой для развития городской инфраструктуры на будущее. «Эти объекты будут обеспечивать инфраструктуру для всех дальнейших проектов, включая строительство физкультурно оздоровительного комплекса. В текущем году будет подготовлена проектно-сметная документация, строительство начнется уже в следующем году», – отметила глава Югры.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил признательность за масштабную помощь и подчеркнул, что такое взаимодействие укрепляет дружбу и взаимопонимание между регионами, что особенно важно в текущих условиях.