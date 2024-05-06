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​Югорчане помогают восстановить храм в Авдеевке

Наталья Комарова поддержала восстановление храма в Авдеевке силами волонтеров

​Югорчане помогают восстановить храм в Авдеевке
Фото admhmao.ru

В ходе своей рабочей поездки в Донецкую Народную Республику губернатор Югры Наталья Комарова посетила объекты, где ведутся восстановительные работы с участием югорских добровольцев. Визит включал оценку гуманитарных и добровольческих инициатив, которые Югра реализует в регионе.

Особое внимание губернатор уделила проектам в Авдеевке, где идет восстановление храма Архистратига Божия Михаила, разрушенного в результате боевых действий. Работы по восстановлению храма осуществляются добровольцами из Югры, которые помогают местным жителям убирать завалы, пропалывать грунт и вывозить обломки.

«В результате прилета снарядов разрушено здания храма и строения на его территории. В планах расчистить здесь все до Пасхи, чтобы горожане смогли встретить священный праздник», – отметил волонтер Гуманитарного добровольческого корпуса из Сургута Андрей Захаров.

«Мы все вместе – одна страна, мы работаем сообща и решаем те задачи, которые перед нами ставят жители Югры, Донецкой Народной Республики, Макеевки и, конечно, Президент Российской Федерации», – заявила Наталья Комарова, подчеркивая важность сотрудничества и поддержки.

В рамках визита Наталья Комарова выразила благодарность добровольцам за их нелегкий труд и вклад в восстановление мирной жизни. Особенно ценными оказались слова благодарности настоятеля храма Архистратига Божия Михаила, отца Алексия, который отметил, что без поддержки добровольцев выполнить такой объем работ было бы невозможно. Он подчеркнул, что местное приходское сообщество, в основном состоящее из пожилых людей, испытывает огромную благодарность за оказанную помощь.


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Сегодня в 16:59, просмотров: 192, комментариев: 0
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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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      }
    }
  }
}
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