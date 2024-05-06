В полиции Сургутского района сменился руководитель

В ОМВД России по Сургутскому району сменился руководитель. Главный полицейский муниципалитета Олег Савельев подал в отставку спустя 2,5 года работы, сообщили «Вестнику» в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

«26 апреля Олег Савельев покинул пост в связи с выходом на пенсию», – сказали в пресс-службе.

Временно исполняющим обязанности руководителя ОМВД муниципалитета назначен замначальника отдела Андрей Куликов.

Олег Савельев возглавил полицию Сургутского района в конце сентября 2021 года. До назначения на этот пост был руководителем ОМВД России по Нефтеюганскому району.