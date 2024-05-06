Жители Нефтеюганска пожаловались в СК на плохой уход за памятником

Жители Нефтеюганска пожаловались в следственное управление на плохой уход за памятником защитникам Отечества. Руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин поручил провести проверку, сообщает телеграм-канал ведомства.

«Пользователи социальной сети обратились в следственное управление по вопросу принятия мер реагирования в связи с ненадлежащим содержанием памятника «Верным сынам Отечества» в городе Нефтеюганске. Из опубликованных в социальных сетях фотографий следует, что гранитная облицовка памятника имеет частичные разрушения и требует реставрации, при этом в комментариях к публикации отмечено, что денежные средства на реставрацию данного объекта выделялись», - сказано в сообщении.

В ведомстве проверяют информацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.