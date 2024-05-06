В Сургуте и Сургутском районе от ВПЧ обезопасили более семи тысяч детей

В Югре продолжается вакцинация подростков от вируса папилломы человека — с 2022 года вакцинировали 22 984 человека. Сделать прививку можно бесплатно в детских поликлиниках и школьных медкабинетах, сообщает Департамент здравоохранения Югры.

«Вакцинация проводится как девочкам, так и мальчикам и направлена на профилактику ВПЧ-ассоциированных заболеваний. В этом году наблюдается рост количества привитых от ВПЧ. Если за первые три месяца 2023 года в Югре вакцинировали 1 912 подростков, то за этот же период 2024 года уже – 6 734!» — отметила президент Центра охраны материнства и детства, депутат Думы Югры Лариса Белоцерковцева.

В Сургуте и Сургутском районе с начала реализации региональной программы от ВПЧ вакцинировали 7 002 мальчиков и девочек, в Нижневартовске и Нижневартовском районе — 2 599 детей, а в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе — 1 930.