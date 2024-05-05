​В Югре задержали трех курьеров мошенников, которые обманывали пенсионерок

В поселке Междуреченский Кондинского района полицейские задержали трех местных жителей по подозрению в мошенничестве. По версии полиции, молодые люди 21 и 20 лет устроились курьерами к телефонным аферистам. Получив от аферистов указания, они похитили у пяти пенсионерок свыше 1,4 млн рублей.

От действий мошенников пострадали пожилые женщины в возрасте от 78 до 84 лет. «Злоумышленники убедили бабушек, что их близкие родственники стали виновниками серьёзных аварий, в которых пострадали случайные люди. Пожилые женщины под предлогом решения вопроса о непривлечении близких к уголовной ответственности передали курьерам имеющиеся в доме наличные денежные средства», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В полиции возбудили пять уголовных дел по статье 159 УК РФ. Проверяется связь задержанных с аналогичными преступлениями в Югре.