​В Югре прошел региональный этап олимпиады «Умники и умницы»

В ХМАО завершился региональный этап олимпиады «Умники и умницы». Победители отправятся на телеолимпиаду в Москву, где продолжат участие в состязаниях, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Десять школьников со всего региона боролись друг с другом в интеллектуальных поединках за звание самого умного. Вопросы касались истории, литературы, искусства, культуры. В итоге первой стала ученица школы №1 Ханты-Мансийска Елизавета Кондрашина.

По словам замгубернатора ХМАО Елены Шумаковой, в олимпиаде с каждый годом участвуют все больше муниципалитетов. «Это дает свой главный результат: повышение интереса к историческим знаниям. Ребята все заряжены. Будем стараться готовить их, мы уже договорились с вузами региона о том, чтобы была адресная и целенаправленная подготовка к олимпиаде», — отметила замглавы региона.