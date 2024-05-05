В МЧС напомнили жителям ХМАО о правилах безопасности в Пасху

Сегодня, 5 мая, православные христиане отмечают Пасху. В этот день принято посещать церковь и готовить праздничный стол.
В ГУ МЧС по ХМАО напомнили, что даже в этот праздничный день стоит помнить о своей безопасности. Вот основные правила:
при зажигании свечей с подсвечников уберите длинные рукава одежды;
под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу;
подвяжите крепко платок и уберите волосы;
следите за детьми;
соблюдайте безопасное расстояние от других прихожан, чтобы не задеть пламя от соседней свечи;
если загорелась одежда, быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;
изучите планировку здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;
При возникновении пожара немедленно звоните по номерам 101 или 112.