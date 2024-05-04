В ХМАО идет подготовка к весеннему нересту: появились ограничения

В Югре началась подготовка к весеннему нересту — традиционно она влечет ограничения на вылов водных биологических ресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения округа.

Период ограничений начинается с распаления льда, а заканчивается на разных реках по-разному. На Оби и Иртыше со всеми притоками и пойменными системами он продлится до 31 мая; в Конде от устья до Кондинского сора и в Кондинском соре Кондинского и Ханты-Мансийского районов — до 30 июня.

В этот период запрещается использовать сетные орудия рыболовства.

Однако по-прежнему разрешены:

применение атарм при промышленном рыболовстве для добычи мелкочастиковых видов рыб;

в реках Северная Сосьва, Вогулка — применение ставных сетей, фитилей и рюж с размером ячеи, указанным в таблице Правил рыболовства без права вылова некоторых видов рыб;

применение одной донной или поплавочной удочки и спиннинга с берега с общим количеством крючков не более двух штук.

Любыми средствами запрещается ловить таких рыб, как осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, таймень, чир.