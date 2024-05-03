В Югре назначен новый Ханты-Мансийский межрайонный прокурор

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил нового Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. Им стал старший советник юстиции Сергей Мингалев, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Мингалев родился в 1983 году в г. Асино Томской области. Работает в органах прокуратуры с 2005 года. Занимал должности следователя, старшего следователя Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, заместителя Ханты-Мансийского межрайонного прокурора, прокурора Октябрьского района. С апреля 2017 года был старшим помощником прокурора ХМАО по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.

На посту Ханты-Мансийского межрайонного прокурора Сергей Мингалев сменил Артема Майорова.