Число нападений клещей на югорчан выросло на 66% за неделю

В Югре, по данным на 2 мая, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 32 человека. За неделю с 25 апреля по 20 мая зарегистрировано 20 присасываний - на 66,6% больше, чем неделей ранее, и на уровне аналогичной недели 2023 года, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Удельный вес детей в возрастной структуре пострадавших от укусов клещами с начала сезона составляет 31,25%. Привиты против клещевого энцефалита лишь 31,25% общего числа обратившихся за помощью, 60,0 % пострадавших детей», - сказано в сообщении.

Чаще всего клещи на прошлой неделе нападали на югорчан в черте городов и поселков - 34,4%, в лесу – 18,7 %, на дачах – 3,1%, еще 43,7% - завозные случаи.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как не стать жертвой клеща:

При посещении леса или дачи нужно одеваться так, чтобы не допустить проникновения клеща под одежду: рубашку заправить в брюки, брюки в сапоги или носки, ворот застегнуть, голову повязать косынкой или надеть головной убор, закрывающий волосы и уши.

Через каждые час-полтора проводить само- и взаимоосмотры верхней одежды и открытых частей тела на наличие клещей.

Открытые части тела и верхнюю одежду необходимо обработать специальными кремами. При покупке репеллентов внимательно читайте инструкцию. Лучше, если средство будет действовать и против клещей и комаров. Все имеющиеся в продаже средства защиты от клещей в зависимости от действующего вещества делятся на 3 группы: репеленты (отпугивают клещей): акарицидные (убивают клещей), инсектицидно – репеллентные препараты комбинированного действия, т.е. убивающие и отпугивающие клещей.

Наиболее эффективной мерой профилактики вирусного клещевого энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления. Календарных ограничений у такой прививки нет, но если планируется поездка на природу, дачу или в село, то вакцинацию целесообразно сделать не позднее 2 недель до выезда.

Если в клещ присосался:

снимать его следует особенно осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Нужно захватить клеща обернутыми чистым носовым платком пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси;

место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.);

после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом или продезинфицировать руки.

Немедленно обратиться в больницу и получить курс экстренной антибиотикопрофилактики бактериальных клещевых и гамма-глобулинопрофилактики вирусного клещевого энцефалита.