В ХМАО осудят подростка за хищение у пенсионеров свыше 750 тысяч рублей

В ХМАО перед судом предстанет подросток из Советского. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый путем обман похитил денежные средства у пожилых граждан. Он звонил потерпевшим и сообщал ложную информацию о совершении их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия», - сказано в сообщении.

Пожилые люди, которых подросток вводил в заблуждение, передавали ему деньги. Всего он похитил таким образом свыше 750 тыс. рублей.