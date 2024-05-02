Ледоход и безопасность: югорчан призвали не рисковать ради эффектных фото

В Ханты-Мансийском районе на реке Иртыш в конце апреля начался ледоход. Многие югорчане пришли на берег реки, чтобы посмотреть, как она очищается ото льда. При этом некоторые старались подойти поближе, чтобы сделать красивый кадр или снять видео.

В МЧС ХМАО призвали людей не рисковать ради эффектных снимков. В первую очередь стоит помнить о своей безопасности. В ведомстве рассказали о том, что нельзя делать во время ледохода:

переправляться через реку;

подходить близко к реке в местах затора льда;

стоять на обрывистом берегу - он может обвалиться;

собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

приближаться к ледяным заторам;

отталкивать льдины от берегов;

измерять глубину реки или любого водоема;

ходить по льдинам и кататься на них.

Особую бдительность следует проявить родителям. Им следует напомнить детям о правилах безопасности во время ледохода, а также не отпускать их на берег реки одних.