60 направлений из ХМАО запускает Utair в весенне-летнем сезоне

Авиакомпания Utair открывает 60 направлений из Югры в весенне-летнем сезоне. Из них 14 будут выполняться внутри региона, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«К июню Utair увеличит частоту полетов в Сочи: из Нижневартовска — до 3 раз в неделю и из Сургута — до 13 раз в неделю, а также запустит рейсы из Ханты-Мансийска — 1 раз в неделю. Из Сургута авиакомпания нарастит число полетов в Минеральные Воды — до 4 раз в неделю, а из Москвы в Когалым — до 7 раз», - говорится в сообщении.

Также расширяется международная программа полетов. С июня будут запущены рейсы из Сургута в Анталью и Фергану — по одному в неделю, а также дополнительные частоты в Баку. До 25 мая Utair продолжит выполнять рейсы в Дубай.

Рейсы Utair из городов Югры в весенне-летнем расписании: