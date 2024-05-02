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​Utair увеличит число маршрутов из Югры до 60

60 направлений из ХМАО запускает Utair в весенне-летнем сезоне

​Utair увеличит число маршрутов из Югры до 60
Фото: аэропорт Сургута / vk.com

Авиакомпания Utair открывает 60 направлений из Югры в весенне-летнем сезоне. Из них 14 будут выполняться внутри региона, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«К июню Utair увеличит частоту полетов в Сочи: из Нижневартовска — до 3 раз в неделю и из Сургута — до 13 раз в неделю, а также запустит рейсы из Ханты-Мансийска — 1 раз в неделю. Из Сургута авиакомпания нарастит число полетов в Минеральные Воды — до 4 раз в неделю, а из Москвы в Когалым — до 7 раз», - говорится в сообщении.

Также расширяется международная программа полетов. С июня будут запущены рейсы из Сургута в Анталью и Фергану — по одному в неделю, а также дополнительные частоты в Баку. До 25 мая Utair продолжит выполнять рейсы в Дубай.

Рейсы Utair из городов Югры в весенне-летнем расписании:

  • из Ханты-Мансийска — в Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москву, Нижневартовск, Нягань, Омск, Тюмень, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Челябинск
  • из Сургута — в Анталью, Баку, Барнаул, Белоярский, Бишкек, Горно-Алтайск, Дубай, Екатеринбург, Ереван, Курган, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Ташкент, Томск, Тюмень, Урай, Уфу, Фергану, Ханты-Мансийск, Худжанд, Челябинск
  • из Белоярского — в Нягань, Советский, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск
  • из Березово — в Игрим, Нягань, Ханты-Мансийск
  • из Игрима — в Березово, Ханты-Мансийск
  • из Когалыма — в Москву, Пермь
  • из Нижневартовска — в Екатеринбург, Москву, Нягань, Омск, Сочи, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск
  • из Нягани — в Белоярский, Березово, Екатеринбург, Нижневартовск, Тюмень, Ханты-Мансийск
  • из Советского — в Белоярский, Ханты-Мансийск
  • из Урая — в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск

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Сегодня в 14:51, просмотров: 300, комментариев: 0
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